«Головні новини країни», спільний проект української радіостанції «Країна-ФМ» та Радіо Свобода, з 5 червня вдвічі збільшив обсяг мовлення. Відтепер трихвилинні випуски новин з актуальною інформацією про події в Україні та світі виходитимуть з 7:00 до 20:00.

Спільний проект на хвилі «Країна-ФМ» стартував 2 квітня, понад місяць випуски виходили з 14:00 до 20:00.

«Радіо Свобода – це те саме медіа, вплив на яке не мають українські чи російські політичні та економічні групи. Тому ми вирішили робити разом щогодинний інформаційний продукт, який буде якісним, незалежним та актуальним», – заявив на початку квітня програмний директор радіостанції «Країна-ФМ» Роман Давидов.

Головний редактор Київського бюро Радіо Свобода Інна Кузнецова тоді ж казала, що в перспективі можливе розширення новинного проекту й на першу половину дня.

«Країна-ФМ» має 100% україномовного контенту. Радіостанція мовить на 29 FM-частотах у містах України. Головний бенефіціар радіостанції – голова дому Габсбурґів Карл Габсбурґ.

Українська редакція Радіо Свобода була створена 1954 року. Серед її партнерів є «Українське радіо», «Радіо НВ». Радіо Свобода також готує спеціальні ефіри для жителів окупованого Криму і Донбасу. Крім радіо, редакція також активно працює в онлайні та готує телевізійні програми, зокрема «Схеми», «Донбас.Реалії», «Крим.Реалії», «Завтра», «#ВУкраїні», «Ваша Свобода» та «Суботнє інтерв’ю».