На Банковій анонсували плани президента щодо закону про антикорупційний суд

Прес-служба президента України повідомила, що Петро Порошенко планує зробити з законом «Про Вищий антикорупційний суд».

Як мовиться в повідомленні Банкової, цей документ уже надійшов до адміністрації голови держави і нині готується до підписання президентом.

Цей закон, ініційований самим президентом, Верховна Рада ухвалила 315 голосами 7 червня, а попереднього дня, 9 червня, його підписав голова парламенту Андрій Парубій.

Ухвалення закону про антикорупційний суд домагалися від України її західні партнери, воно було однією з умов продовження співпраці Києва з Міжнародним валютним фондом.

Створення спеціалізованого антикорупційного суду передбачив закон про судоустрій і статус суддів, ухвалений 2016 року. Проте досі не був схвалений спеціальний закон щодо такого суду.