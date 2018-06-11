Більше 80 вантажівок застрягли між пунктами пропуску на кордоні з Росією – Держприкордонслужба

Російські прикордонники не пропускають автомобілі з українською реєстрацією на пункті пропуску «Сеньківка» у Чернігівській області, повідомляє Державна прикордонна служба України.

За даними прикордонників, станом на 12:00 черга на виїзд з України становила близько 85 вантажних автомобілів, майже половина з яких застрягла на території між пунктами пропуску та не пропускається російською стороною.

Також, за інформацією прикордонників, протягом минулої доби співробітники Федеральної прикордонної служби Росії у російському пункті пропуску «Нєхотєєвка», що навпроти пункту «Гоптівка» на Харківщині, не пропустили на територію Росії без будь-яких пояснень понад 100 легкових автомобілів з громадянами України.

Попередньо причиною непропуску авто російською стороною є нібито проведення посиленого контролю перед святкуванням Дня Росії, однак як зазначають українські прикордонники, офіційного підтвердження цього вони не отримували.

День Росії відзначають 12 червня.