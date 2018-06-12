Запоріжжя: на акції в підтримку Сенцова зачитували імена політв’язнів

У запорізькому палаці культури «Титан» 12 червня відбулася акція на підтримку українського режисера, ув’язненого в Росії, Олега Сенцова. Акції ініціювала громадська організація «Запорізьке театральне товариство».

У рамках заходу відбувся флешмоб, під час якого активісти зачитували імена 64 українців, яких утримують у Росії з політичних мотивів, і піднімали таблички з цими іменами, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

«Ідея, як розумієте, одна – врятувати життя режисеру Сенцову. Якщо ми об’єднаємося і будемо говорити – то буде результат. Якщо ми, розчарувавшись у всьому, будемо лише сидіти вдома, то нічого не буде. Не можна чекати ситуації, коли все вибухає і ми виходимо на Майдан. Потрібно кожного дня, бо це стосується кожного. Ми повернулися на сотні років назад: є ординці, що крали тоді красивих українських жінок, а зараз вони крадуть усіх – гарних чоловіків, жінок. Що козаки робили? Об’єднувались на Січі і йшли рятувати. Ось теж саме і зараз. Просто це відбувається трохи інакше. Так, за них викуп не дають, але ще гірше – вони сидять в тюрмі і до них застосовують тортури», – заявив представник «Запорізького театрального товариства», режисер Віктор Попов.

По завершенню флешмобу відбувся безкоштовний концерт і показ фільму «Процес» про Олега Сенцова. У рамках акції театрали також зачитали листа Євгена Панова, якого російська влада обвинувачує у підготовці диверсій на території анексованого Росією Криму.

Активісти в Україні і світі продовжують вимагати від Росії і її президента Володимира Путіна звільнити незаконно утримуваних українців. Акції проходять в різних країнах і на різних континентах під гаслами #FreeOlegSentsov і #SaveOlegSentsov.

Кінорежисер Олег Сенцов разом із громадським активістом Олександром Кольченком і ще двома людьми були затримані російськими спецслужбами у Криму у травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на окупованому півострові. У серпні 2015 року Північнокавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії.

Обидва провини не визнали. Правозахисний центр «Меморіал» у Росії вніс Сенцова і Кольченка до списку політв’язнів.

Наразі Олег Сенцов перебуває у виправній колонії в місті Лабитнангі на півночі Росії. 14 травня він оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, яких утримують у Росії і Криму.

За даними української правозахисної ініціативи Let My People Go, у Росії з політичних мотивів утримують 64 українців.