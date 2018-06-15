Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
15 Червень 2018, Київ 10:53
Новини | Події

Хрещатик 16 червня перекриють через байкерське шоу – КМДА

КМДА: 16 червня Хрещатик почнуть перекривати о 12:00

16 червня вулицю Хрещатик у центрі Києва перекриють через байкерське шоу, повідомив Центр організації дорожнього руху Києва, який підпорядковується КМДА.

«У рамках проведення Федерацією мотоциклетного спорту байкерського шоу перекриття вулиці Хрещатик на ділянці від вулиці Богдана Хмельницького до майдану Незалежності для руху автотранспорту розпочнеться раніше – о 12:00», – зазначили в Центрі 14 червня.

В організації додали, що заходи також мають проводити на острові Муромець. У зв'язку з цим співробітники підприємства планують встановити інформаційні табло та направляючі водоналивні блоки в районі з'їздів із Північного мосту на Труханів острів.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG