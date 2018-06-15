Хрещатик 16 червня перекриють через байкерське шоу – КМДА

16 червня вулицю Хрещатик у центрі Києва перекриють через байкерське шоу, повідомив Центр організації дорожнього руху Києва, який підпорядковується КМДА.

«У рамках проведення Федерацією мотоциклетного спорту байкерського шоу перекриття вулиці Хрещатик на ділянці від вулиці Богдана Хмельницького до майдану Незалежності для руху автотранспорту розпочнеться раніше – о 12:00», – зазначили в Центрі 14 червня.

В організації додали, що заходи також мають проводити на острові Муромець. У зв'язку з цим співробітники підприємства планують встановити інформаційні табло та направляючі водоналивні блоки в районі з'їздів із Північного мосту на Труханів острів.