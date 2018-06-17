Усі станції метро відновили роботу – «Київський метрополітен»

У Києві відновили роботу всі станції метрополітену, повідомляє прес-служба комунального підприємства «Київський метрополітен».

«Всі станції відчинено на вхід та вихід для пасажирів. Метро працює у звичайному режимі», – йдеться у повідомленні.

Також адміністрація метро нагадує, що роботу підземки 16 і 17 червня продовжено на 1 годину – через проведення фестивалю MotoOpenFest.

У Києві 17 червня з 6.00 ранку були закриті 3 станції метро у зв’язку з проведенням «Маршу рівності». Обмеження на вхід і вихід були запроваджені на станціях «Театральна», «Палац спорту» та «Площа Льва Толстого».

16 червня у центрі Києва зачиняли п’ять станцій метро для перевірки після анонімних дзвінків про мінування. Після перевірки вибухонебезпечних предметів знайдено не було, повідомили в метрополітені.