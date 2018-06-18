Активісти закликали закріпити у Конституції цифрові права користувачів інтернету – заява

Низка громадських організації виступили із заявою на підтримку вільного інтернету в Україні. Під документом, зокрема, підписались «Інтерньюз-Україна», «Детектор Медіа», «ЦЕДЕМ», Інститут розвитку регіональної преси», «Інститут масової інформації», «Центр UA», Фундація «Суспільність», «Інформаційна безпека» та інші.

«Право на доступ до інтернету, а також основні цифрові права користувачів мають бути закріплені в Конституції України. Право на доступ до Інтернету відповідає базовому праву на отримання /збір інформації, закріпленому в нинішній редакції Конституції України, однак не обмежується лише цими нормами», – мовиться у заяві.

Зокрема, у документі йдеться про право на анонімність в інтернеті, на приватність і захищеність персональних даних, в тому числі – на захист від несанкціонованого стеження і збору інформації провайдерами послуг та державними органами. Окрім того, зазначається, що обмеженню на підставі закону можуть підлягати лише ті ресурси, діяльність яких прямо й очевидно може бути розцінена як складова прямої чи прихованої військової агресії.

Раніше, наприкінці травня, громадські активісти закликали українську владу відмовитись від практики блокування сайтів без рішення суду. У заяві вказується, що йдеться про указ президента №126/2018 , яким введено в дію рішення РНБО від 2 травня, серед іншого, указ зобов’язує операторів та телекомунікаційні компанії обмежити доступ до понад 150 сайтів, зокрема, 1tv.com, ria.ru, ren.tv, sputniknews.com, inosmi.ru.