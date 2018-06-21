Денісова в Москві чекає на дозвіл для зустрічі з Сущенком

Уповноважений з прав людини Верховної Ради Людмила Денісова перебуває в Москві і чекає на рішення суду щодо дозволу відвідати засудженого в Росії українського журналіста Романа Сущенка. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook.

«Ми приїхали о 9:00. Консул зателефонував помічнику судді Музиченко, який відповів, що рішення ще немає, цитую «документи на розгляді у керівництва»... Чекаємо», – написала вона.

Посольство України повторно звернулося до Московського міського суду з проханням надати дозвіл на зустріч із Романом Сущенком.

18 червня у Москві відбулася зустріч омбудсманів України і Росії Людмили Денісової і Тетяни Москалькової. По її завершенню Тетяна Москалькова розповіла журналістам, що домовилася з Денісовою про взаємне відвідування режисера Олега Сенцова у російській колонії та журналіста Кирила Вишинського в Херсоні. А також про початок створення «дорожньої карти» відвідування громадян, які перебувають у місцях позбавлення волі в Росії та Україні. Попри це, Денісова не змогла відвідати в Росії жодного українського в’язня, звільнення якого вимагає Київ.

Романа Сущенка, зокрема, вона намагалася відвідати 18 червня.

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На початку червня російський суд засудив українського журналіста Романа Сущенка до 12 років суворого режиму за звинуваченнями у шпигунстві. Журналіст ці звинувачення відкидає.