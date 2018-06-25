Адвокат розповів, як Сенцов відреагував на лист Порошенка

Засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов позитивно відреагував на особистий лист від президента України Петра Порошенка, розповів проекту Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат режисера Дмитро Дінзе.

«Позитивно відреагував. Сказав: «Велике дякую», – передає слова Сенцова Дінзе.

Захисник відмовився розголошувати деталі послання Порошенка.

«Цей лист особистий, якщо Адміністрація (президента України – ред.) буде не проти, то Наталя (Каплан – двоюрідна сестра Сенцова – ред.) зможе опублікувати. У неї є копія», – додав Дінзе.

20 червня Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова передала через адвоката лист президента України ув’язненому в Росії українському режисеру Сенцову.

21-22 червня у колонії в місті Лабитнангі Сенцова відвідав адвокат.

Засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов 14 травня оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, які перебувають у російських тюрмах. 31 травня він заявив, що його «не цікавить обмін», бо він – «людина, яка йде до кінця».