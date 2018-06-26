У лікарні в Дніпрі помер поранений на Донбасі 20-річний військовий

У лікарні в Дніпрі помер поранений на Донбасі український військовий Руслан Баглик, повідомила пізно ввечері 25 червня радниця голови Дніпропетровської облдержадміністрації Тетяна Губа.

20-річний Баглик зазнав тяжкого поранення від кулі снайпера 19 червня.

«Руслан пішов не приходячи до тями, поруч був батько. Лікарі боролися до останньої хвилини», – написала Губа.

Штаб Операції об’єднаних сил повідомляв, що 19 червня на Донбасі через обстріли зазнали поранень троє українських військових.

Як повідомляв прес-центр штабу, тієї доби підтримувані Росією бойовики 26 разів за добу порушували режим припинення вогню, з них 3 рази застосовували заборонене Мінськими домовленостями важке озброєння.