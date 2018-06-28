«Нафтогаз»: апеляційний суд у Швеції визнав безпідставним «головний аргумент «Газпрому»

Апеляційний суд округа Свеа у Швеції вирішив переглянути своє попереднє рішення про припинення виконавчих дій щодо рішення Стокгольмського арбітражу стосовно транзитного контракту між НАК «Нафтогаз України» та російським «Газпромом», повідомив голова української компанії Андрій Коболєв у Facebook.

За його словами, головний аргумент «Газпрому» в апеляційному суді Швеції – лінгвістичну експертизу – визнали безпідставним.

«Сьогоднішнє рішення означає, що, вивчивши аргументи, надані «Нафтогазом», суд відхилив безпідставне твердження «Газпрому» щодо того, що значні частини обґрунтування транзитного рішення були начебто написані адміністративним секретарем», – розповів Коболєв.

Водночас, за його словами, суд залишив чинним тимчасове припинення виконавчих дій за грошовими вимогами «Нафтогазу» «через інші причини». Коболєв їх не назвав.

«Сьогодні компанія не мала нагоди надати свої контраргументи щодо цих причин. «Нафтогаз» планує подати до суду додаткове звернення з викладенням цих фактів і сподівається на перегляд останнього рішення. Поточне рішення не є обов’язковим до виконання судами інших юрисдикцій. Відповідно, «Нафтогаз» продовжить свої дії щодо стягнення заборгованості «Газпрому» в інших юрисдикціях. Саме рішення трибуналу в транзитному провадженні як було, так і залишається чинним», – пише Коболєв.

28 червня «Газпром» заявив, що суд у Швеції ухвалив рішення залишити в силі свій наказ від 13 червня про зупинку виконання рішення Стокгольмського арбітражу від 28 лютого в суперечці про контракт на транзит газу через територію України.

«Нафтогаз України» намагався оскаржити цей судовий наказ, але суд визнав його аргументи непереконливими. Ця обставина посилює позицію «Газпрому» при оскарженні спроб «Нафтогазу України» примусово виконати згадане арбітражне рішення в різних країнах», – заявив «Газпром».

28 травня у російській компанії заявили, що рішення Стокгольмського арбітражу, який зобов’язав «Газпром» виплатити «Нафтогазу» 4,6 мільярда доларів, було написано за участю «сторонніх людей». За твердженням компанії, це показало «додаткове вивчення тексту рішення з залученням всесвітньо визнаного експерта-лінгвіста».

0 травня «Нафтогаз» повідомив, що почав процес стягнення з російського «Газпрому» боргу в близько 2,6 мільярда доларів відповідно до рішення Стокгольмського арбітражу в справах щодо постачання і транзиту газу.

5 червня «Нафтогаз» повідомив, що суд у Нідерландах заарештував тамтешні активи «Газпрому», а 18 червня Комерційний суд Лондона 18 червня дозволив заморозити активи на території Великої Британії.

Стокгольмський арбітраж у лютому повідомив, що присудив «Нафтогазу» 4,6 мільярда доларів. З урахуванням рішення за іншим спором «Газпром» має виплатити українській компанії 2,56 мільярда доларів, однак «Газпром» цього не робить.

Стокгольмський арбітраж розглядав спір «Нафтогазу» і «Газпрому» про умови контракту на поставку і транзит газу, укладеного в 2009 році на 10 років. Сторони висували одна до одної претензії на кілька мільярдів доларів.