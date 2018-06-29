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29 Червень 2018, Київ 11:38
Новини | Міжнародні

Поліція США: редакція газети, де через напад загинули 5 людей, отримувала погрози

Поліція біля місця нападу

Поліція США повідомляє, що редакція газети Capital Gazette в Аннаполісі (штат Меріленд) отримувала погрози через соцмережі перед нападом, внаслідок якого 28 червня загинули п’ятеро людей і ще декілька були тяжко поранені.

Поліцейські затримали нападника і повідомляють, що це білий чоловік, але його особи і мотивів поки що не вказують.

У поліції додали, що вважають напад на газету спланованим.

Стрілянина сталася в другій половині дня 28 червня. Репортер, який ховався під столом у ньюзрумі під час нападу, повідомив, що озброєний чоловік «вистрілив у скляні двері офісу і відкрив вогонь по співробітниках».

За його словами, після нападу редакція нагадувала «зону бойових дій».

Губернатор Меріленду Ларрі Хоґан заявив, що «абсолютно спустошений» нападом.

Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс написала у Twitter: «Жорстокий напад на невинних журналістів, які виконують свою роботу, є нападом на кожного американця». Це – найбільш кривавий напад на журналістів в історії США.

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