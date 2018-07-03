У Києві застрелили чоловіка – поліція

У Києві сталася стрілянина на вулиці Великій Васильківській, один чоловік загинув, повідомляє столична поліція.

За попередньою інформацію, нападник вистрілив у чоловіка, а коли той упав – зробив ще кілька пострілів. У поліції повідомили, що постраждалого спочатку шпиталізували у тяжкому стані, однак згодом він помер.

На місці вилучили стріляні гільзи, імовірно, від пістолета Макарова, інформує прес-служба поліції.

Правоохоронці розшукують нападника, згідно із показаннями свідків, це чоловік кавказької зовнішності, 30-35 років, одягнений у чорну куртку, має вогнепальну зброю.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України («умисне вбивство»).