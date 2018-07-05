Верховний суд відмовився замінювати суддів для Януковича – Сарган

Верховний суд відхилив клопотання захисту екс-президента Віктора Януковича щодо заміни складу суду. Про це повідомила речниця генерального прокурора Лариса Сарган. Вона додала, що адвокати Януковича не з’явились на засідання.

«Ну не подобається їм склад суддів Оболонського районного суду міста Києва, який розглядає справу про держзраду Януковича», – прокоментувала речниця рішення, ухвалене 3 липня.

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Йдеться про справу проти Віктора Януковича за звинуваченням у державній зраді, яку розглядає Оболонський районний суд.

Слідство звинувачує Януковича за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 27 (державна зрада), ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни); ч. 3 ст. 110 (пособництво в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки).

Наприкінці минулого місяця суд допитав колишню соратницю Януковича Ганну Герман. Наступне засідання відбудеться 16 липня.