В уряді вирішили посилити відповідальність туроператорів

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України має намір посилити відповідальність туроператорів. Як повідомляє 5 липня прес-служба відомства, голова міністерства Степан Кубів доручив створити робочу групу для врегулювання ситуації на туристичному ринку.
Зокрема, вона має напрацювати пропозиції змін до чинного законодавства щодо:
- посилення ліцензійних вимог до провадження туроператорської діяльності;
- створення дієвого механізму реалізації цивільної відповідальності туроператора перед туристами;
- підвищення розміру фінансового забезпечення туроператорів;
- встановлення адміністративної відповідальності туроператорів за порушення законодавства у сфері туризму.
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Від кінця червня сотні українських туристів були заблоковані в аеропортах кількох країн. По кілька годин, а то і діб, люди чекали, зокрема, в аеропортах Тунісу, Албанії, Грузії, а також в аеропорту «Київ». Авіакомпанія Bravo Airways пояснила затримки рейсів на кілька діб невиплатою коштів туроператором «Оазис тревел Україна». Останній свою провину не визнає.
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