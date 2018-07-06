В уряді вирішили посилити відповідальність туроператорів

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України має намір посилити відповідальність туроператорів. Як повідомляє 5 липня прес-служба відомства, голова міністерства Степан Кубів доручив створити робочу групу для врегулювання ситуації на туристичному ринку.

Зокрема, вона має напрацювати пропозиції змін до чинного законодавства щодо:

посилення ліцензійних вимог до провадження туроператорської діяльності;

створення дієвого механізму реалізації цивільної відповідальності туроператора перед туристами;

підвищення розміру фінансового забезпечення туроператорів;

встановлення адміністративної відповідальності туроператорів за порушення законодавства у сфері туризму.

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Від кінця червня сотні українських туристів були заблоковані в аеропортах кількох країн. По кілька годин, а то і діб, люди чекали, зокрема, в аеропортах Тунісу, Албанії, Грузії, а також в аеропорту «Київ». Авіакомпанія Bravo Airways пояснила затримки рейсів на кілька діб невиплатою коштів туроператором «Оазис тревел Україна». Останній свою провину не визнає.