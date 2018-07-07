Штаб ООС: втрат серед військових на Донбасі вдень 7 липня немає

Штаб Операції об’єднаних сил заявляє, що у зоні бойових дій на Донбасі станом протягом дня 7 липня втрат серед українських військових не було.

При цьому, за повідомленням, від ранку підтримувані Росією бойовики порушували встановлене перемир’я на Світлодарському і Маріупольському напрямках, обстрілявши позиції українських військових у районі Новолуганського й Широкина із застосуванням великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У штабі ООС додали, що українські військові дотримуються режиму припинення вогню.

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Вранці в штабі повідомляли про поранення одного військового на Донбасі через обстріл снайпера.

Дані угруповань «ЛНР» і «ДНР» наразі недоступні.

Згідно з домовленостями в межах Тристоронньої контактної групи, перемир’я на час жнив мало настати з 00:01 1 липня. Майже одразу після початку дії нових домовленостей сторони заявили, що зафіксували порушення режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.