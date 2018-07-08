В Ірані заарештували дівчину-підлітка за танці в Instagram

В Ірані заарештували відеоблогерку за розміщення танцювальних відео на її сторінці в Instagram, що має більше 40 тисяч підписників.

Іранське телебачення транслювало це відео, в якому авторку Maedeh Hojabri, якій, за інформацією ЗМІ, десь 18-19 років, називають такою, що порушує моральні норми, наполягаючи, що вона не заохочує повторювати її приклад. Обличчя дівчини на відео зробили розмитим.

Подібних арештів в Ірані вже декілька. Іранська поліція навіть погрожувала закривати такі акаунти в Instagram.

Раніше цього року там вже заблокували популярний месенджер Telegram, а раніше – Facebook і Twitter, хоча багато іранців все ж заходять у ці соцмережі через vpn.