Українські військові розповіли про бойові дії і поранених на Донбасі за день

У прес-центрі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили про те, яким був перебіг подій на фронті протягом дня станом на 18-у годину і яких жертв зазнали за цей день українські війська.

За цим повідомленням, у перебігу бойових дій на цей час був поранений один військовослужбовець; противник від 7-ї до 18-ї години 5 разів порушував встановлене перемир’я на окремих напрямках, а саме на горлівському, донецькому та маріупольському, з застосуванням гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї.

Обстріли були здійснені по позиціях Об’єднаних сил у районі населених пунктів Південне, Авдіївка, Широкине та Лебединське, поранення військовий зазнав на горлівському напрямку (з перелічених населених пунктів біля Горлівки лежить практично на лінії фронту селище Південне).

Військові запевнили, що «контролюють обстановку, стійко утримують займані рубежі та дотримуються режиму припинення вогню».

У підтримуваних Росією незаконних збройних сепаратистських угрупованнях «ДНР» і «ЛНР», що захопили частини Донецької і Луганської областей і визнані в Україні терористичними, не робили ніяких заяв щодо становища на фронті протягом нинішнього дня.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі 27 червня оголосила про чергове «всеосяжне, стале і безстрокове припинення вогню» з 30 березня, з 00.01 за київським часом, цього разу з нагоди жнив. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Це була вже четверта спроба домовитися про перемир’я лише за 2018 рік. Припинення вогню й раніше проголошувалися як безстрокові, але сторони одразу звинувачували одна одну в порушеннях. При цьому сторони заперечують свою вину і посилаються на провокації противників.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні загинули понад 10 тисяч людей.