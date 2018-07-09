Іранці танцюють на підтримку дівчини, арештованої за відео в Instagram

Іранські користувачі соцмереж висловлюють підтримку дівчині, арештованій за розміщення танцювальних відео на своїй сторінці в Instagram, публікуючи власні ролики з танцями.

Маяде Ходжабрі, що має більше ніж 40 тисяч підписників в Instagram, нещодавно виступила в програмі на державному телебаченні Ірану, в якій визнала порушення моральних норм. Ще кілька людей також були арештовані за схожими обвинуваченнями.

Цей крок викликав обурення в соціальних мережах, іранці звинуватили судову владу у переслідуванні підлітків й ігноруванні випадків розкрадань і корупції.

Десятки людей відреагували на затримання Ходжабрі, якій, за інформацією ЗМІ, десь 18-19 років, завантаживши власні відеоролики з танцями.

За повідомленнями, дівчину відпустили під заставу.

Іранська поліція заявила, що планує закривати схожі акаунти в Instagram, який використовують мільйони іранців.

У 2014 році влада Ірану заарештувала шістьох людей за відео танців, опубліковане в YouTube, під пісню Фаррелла Вільямса Happy.

Трьох чоловіків і трьох жінок пізніше засудили до умовних термінів і ударів батогом. Міжнародна спільнота засудила арешти і закликала звільнити людей.