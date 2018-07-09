Мінрегіонбуд подумає про туалети в метро – заступник міністра

Мінрегіонбуд має намір розглянути можливість включити до оновлених Державних будівельних норм проектування туалетів на станціях метрополітену, повідомив заступник міністра Лев Парцхаладзе. За його словами, ключовими критеріями для ухвалення рішення будуть «необхідність, безпека і співвідношення щодо вартості».

«Можливо, на самих перонах станцій робити це буде складно технічно. Альтернативні варіанти – проектувати громадські вбиральні при вході у метро або в підземних переходах. Це буде зручно для людей. У багатьох країнах Європи саме так і зроблено, наприклад, у підземках Лондона, Парижа чи Рима працюють такі туалети», – зауважує він.

Минулого року була зареєстрована петиція до Київради щодо облаштування мережі громадських вбиралень у столиці. Чиновники тоді відповіли, що вирішувати проблему із браком туалетів планують через чинний наразі відритий доступ до вбиралень у закладах громадського харчування, а також встановлення кабінок модульного типу.

Як раніше пояснювала у коментарі українському виданню The Village речниця Київського метрополітену Наталка Макогон, громадські туалети не спроектовані у метро через маленьку тривалість поїздок, і для того, щоб їх там встановити, потрібно буде повністю перебудовувати станції.

Державні будівельні норми (ДБН) – обов’язкові до виконання нормативні документи, які використовуються під час проектування нових та реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів відповідно до їх призначення.