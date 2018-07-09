Зйомки українського кіно про Стуса вже майже закінчені – знімальна група

Зйомки української стрічки з робочою назвою «Птах душі», присвяченої життю поета та дисидента Василя Стуса, перейшли на фінальну стадію. Про це повідомили Радіо Свобода представники знімальної групи. За їхніми прогнозами, вже за тиждень можна буде перейти до монтажу.

За словами режисера фільму Романа Бровка, історію про одного з найактивніших представників шістдесятників почали знімати наприкінці квітня.

На вихідних одну зі сцен знімали у Палаці культури імені Корольова, у спеціальному приміщенні – реконструкції кінотеатру «Україна» 60-х років минулого століття.

Саме там під час прем'єри кінострічки «Тіні забутих предків» Сергія Параджанова літературний критик Іван Дзюба та журналіст В'ячеслав Чорновіл виступили із закликами до протестів через репресії української інтелігенції.

Творці фільму називають сцену в кінотеатрі на знімальному майданчику однією із ключових, оскільки саме там агенти КДБ почули заклики до протесту Стуса проти проведених арештів.

Проект стрічки став одним із переможців 10 конкурсного відбору Державного агентства України з питань кіно. Держава виділяє на нього 19 мільйонів гривень, загальний бюджет – близько 40.

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