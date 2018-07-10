Штаб: на Донбасі бойовики продовжують обстріли, поранений український військовий

Штаб операції об’єднаних сил заявляє, що минулої доби у зоні бойових дій на Донбасі український військовий поранений.

Як повідомляє прес-центр штабу, це сталося на маріупольському напрямку, де минулої доби було найбільше обстрілів.

Зокрема, за даними штабу, підтримувані Росією бойовики 12 разів прицільно відкривали вогонь з озброєння БМП, гранатометів та стрілецької зброї, обстрілюючи позиції українських військових біля Водяного, Лебединського і Широкина.

На інших напрямках бойовики відкривали вогонь по позиціях військових біля Новозванівки, Світлодарська, Новолуганського, а також Авдіївки, Пісків та Опитного, додають у прес-центрі.

Згідно з домовленостями Тристоронньої контактної групи, перемир’я на час жнив мало настати з 00:01 1 липня. Майже одразу після початку дії нових домовленостей сторони заявили, що зафіксували порушення режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.