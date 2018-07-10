Адвокат Полозов продовжує спроби отримати указ Путіна про помилування Чийгоза та Умерова

У Росії почали наглядове провадження за скаргами, поданими адвокатом Миколою Полозовм в інтересах заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова. Про це Полозов написав у Facebook 10 липня.

Як наголошує адвокат, відмова адміністрації президента Росії в наданні до ознайомлення текстів указів про помилування Чийгоза і Умерова є порушенням частини 2 статті 24 Конституції Росії.

28 березня Московський міський суд залишив в силі рішення Тверського районного суду, який відмовив у прийнятті до розгляду позовних заяв до адміністрації президента Росії заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова.

Раніше Полозов оскаржив відмови Тверського районного суду Москви прийняття до розгляду позовів голів Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова. Зокрема, мова йде про надання інформації указів про помилування.

У вересні 2017 року підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму засудив Ахтема Чийгоза до восьми років колонії. Чийгоза затримали в січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Його звинувачували в організації масових заворушень.

Пізніше російський суд у Криму засудив до двох років колонії-поселення Ільмі Умерова. Його звинувачували в публічних закликах до сепаратизму.

25 жовтня 2017 року російська влада звільнила й передала Туреччині Умерова та Чийгоза. Пізніше звільнені лідери Меджлісу кримськотатарського народу приїхали до Києва.