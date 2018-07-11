США готують нові мита на товари з Китаю

Сполучені Штати Америки планують запровадити нові 10-відсоткові мита на товари з Китаю на суму в 200 мільярдів доларів.

Про такий намір оголосили 10 липня після того, як президент США Дональд Трамп пообіцяв вдатися до кроків у відповідь на реакцію Пекіна на перший раунд таких мит, запроваджених минулого тижня.

Остаточного списку товарів, на які накладуть мита, поки що немає. На його узгодження може піти два місяці. Тоді Трамп має вирішити, чи затверджувати рішення остаточно.

Серед товарів, які можуть потрапити під дію мит: морожене м’ясо, жива і свіжа риба, масло, цибуля, часник, овочі, фрукти, горіхи, метали, хімічні речовини, шини, шкіра, тканина, деревина і папір.

Вранці 11 липня Китай розкритикував нові наміри США як «абсолютно неприйнятні» і пообіцяв «необхідні заходи у відповідь».

6 липня вже вступили в дію імпортні мита на низку товарів, що експортуються в США з Китаю. 25-відсотковим митом обкладаються промислові товари – від сільськогосподарських плугів до напівпровідників і комплектуючих виробів, які використовуються в літакобудуванні – на загальну суму 34 мільярди доларів.

Ці заходи, за словами президента Трампа, викликані відмовою Пекіна відкрити китайські ринки для американських товарів і необхідністю захистити американські високотехнологічні компанії, від яких як умову виходу на китайський ринок вимагають передачі ключових технологій китайським компаніям.

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34 мільярди доларів – це менше від одного відсотка загального обсягу щорічного китайського експорту в США. Однак експерти попереджали, що відповідні заходи Китаю спровокують введення нових американських мит, що може привести до широкомасштабної торгової війни між країнами з найбільшою в світі економікою, що в свою чергу обернеться відчутними негативними наслідками для світової економіки.

В останні місяці США також запровадили підвищені мита на імпортну сталь і алюміній з Китаю й інших країн, включаючи ЄС і Росію.