Верховний суд пояснив, чому відмовився розглядати позов активістів до Порошенка

Верховний суд відмовився відкрити провадження у справі за позовом низки громадських організацій до президента України щодо скасування указу про призначення Павла Жебрівського аудитором Національного антикорупційного бюро України.

Як повідомляє портал судової влади, Верховний суд вказав на вимогу закону – позивач у заяві має обґрунтувати свою належність до суб’єктів, яких оскаржуваний документ стосується.

«Указ президента України № 169/2018 є актом індивідуальної дії, який породжує права та обов’язки тільки для того суб’єкта, якому його адресовано. Відсутність у будь-кого, зокрема й у позивачів, прав та/або обов’язків у зв’язку з виданням оскарженого указу не породжує в таких осіб і права на захист, тобто права на звернення із цим адміністративним позовом», – пояснюють у суді.

У суді нагадують, що позивачі скаржилися на те, що призначений президентом України Жебрівський не відповідає вимогам і критеріям щодо члена комісії. Активісти вказували, що оскаржуваним указом порушений їх законний інтерес щодо об’єктивної оцінки ефективності діяльності НАБУ.

27 червня Центр протидії корупції, Transparency International Україна й Автомайдан подали у суд на президента України Петра Порошенка, вимагаючи скасувати указ президента про призначення Жебрівського на посаду. Причиною вони назвали «відсутність у Жебрівського досвіду роботи в правоохоронних чи судових органах за кордоном або в міжнародних організаціях, як того вимагає закон».

Суд відмовився розглядати цей позов активістів.

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19 червня президент України Петро Порошенко за своєю квотою призначив аудитором Павла Жебрівського, цим призначенням завершилося формування комісії. Це викликало критику антикорупційних організацій.

За кілька днів до цього Жебрівський подав прохання про відставку з посади голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації, яку він очолював три роки.

Жебрівський заявив, що буде здійснювати оцінку діяльності відомства «неупереджено, справедливо, безвідносно до політичних вподобань та підтекстів».

У травні 2017 року аудитором НАБУ від уряду став професор Михайло Буроменський. 7 червня 2018 року Верховна Рада вирішила делегувати до комісії з аудиту Національного антикорупційного бюро України професора, доктора юридичних наук Володимира Василенка.