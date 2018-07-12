Мінінфраструктури опублікувало рейтинг пунктуальності українських авіакомпаній

Міністерство інфраструктури України опублікувало рейтинг пунктуальності українських авіакомпаній за червень 2018 року.

Всього в рейтингу 11 авіакомпаній. Як заявляють у Мінінфраструктури, 93% рейсів українських авіакомпаній з аеропортів України виконано вчасно.

У міністерстві анонсували створення такого рейтингу на початку цього місяця після того, як сотні українських туристів по кілька годин, а то й діб очікували рейсів в аеропортах Тунісу, Албанії, Грузії, Майорки, а також в аеропорту «Київ».

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Міністр інфраструктури Володимир Омелян тоді також повідомив, що в Україні з наступного року буде заборонена експлуатація літаків, термін використання яких перевищує 20 років.