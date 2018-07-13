Мама Кольченка привітала Олега Сенцова одиночним пікетом в анексованому Криму

Мати ув’язненого у Росії українця Олександра Кольченка Лариса провела одиночний пікет у Сімферополі. Таким чином вона привітала з днем народження іншого засудженого кримчанина – Олега Сенцова, який голодує у російській колонії за Полярним колом.

Фотографії пікету оприлюднили у соцмережах, зокрема, мати ще одного фігуранта справи про «групу Сенцова» Ольга Афанасьєва та координаторка «Медійної ініціативи за права людини» Марія Томак.

13 липня у Сенцова – день народження, йому виповнюється 42 роки. 14 травня режисер оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, які перебувають в російських в’язницях. Акції на його підтримку відбуваються по всьому світу під гаслами #FreeOlegSentsov і #SaveOlegSentsov.

Останні новини про Олега Сенцова читайте тут

Певний час у тюрмі голодував також Олександр Кольченко, однак був змушений припинити протест за станом здоров’я.

Європейський парламент закликав Росію негайно звільнити всіх українських політичних бранців, які були незаконно затримані, заарештовані і ув’язнені. За даними «Медійної ініціативи за права людини», таких у Росії – понад 70.