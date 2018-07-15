У російському Кемерові зносять ТРЦ «Зимова вишня». Постраждалі – проти

У російському Кемерові повторно почали демонтаж торгового центру «Зимова вишня», де під час пожежі у березні загинули понад півсотні людей. Про це повідомляє проект Радіо Свобода Сибирь.Реалии.

14 липня будівельники почали розбирати зовнішні елементи споруди, а приблизно через тиждень планують пригнати важку техніку і почати зносити залізобетонні конструкції. Загалом планується, що роботи триватимуть кілька місяців.

Напередодні виконувач обов’язків губернатора Сергій Цивільов зустрівся з родинами загиблих і постраждалими. За даними прес-служби адміністрації області, між сторонами було укладено угоду про ліквідацію центру.

Між тим, коли кореспондент Сибирь.Реалии зв'язався з адвокатами обвинувачених і потерпілих, обидві сторони запевнили, що категорично проти знесення «Зимової вишні» хоча б до моменту ознайомлення з матеріалами кримінальної справи.

Інакше, як пояснив адвокат потерпілих Дмитро Малинін, не можна буде провести додаткових експертиз, якщо виникнуть питання до раніше досліджених обставин справи.

«Сьогодні відповідне клопотання направили слідчому. Якщо будівлю виключать із числа речових доказів, будемо це оскаржувати», – заявив Малинін 14 липня.

15 травня «Зимову вишню» вже починали зносити, але тоді втрутилися потерпілі і російський Слідчий комітет: демонтувати торгово-розважальний комплекс заборонили, оскільки на будівлю було накладено арешт. 9 липня під час робочого візиту в Кемерово керівник відомства Олександр Бастрикін повідомив, що всі слідчі дії в приміщеннях завершені, і тому арешт буде знятий.

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Пожежа в кемеровському торговельно-розважальному центрі «Зимова вишня» сталася 25 березня. Остаточна кількість загиблих під час пожежі становить 60 людей, серед них – діти, заявили в Слідчому комітеті Росії.

Губернатор Кемеровської області Аман Тулєєв пішов у відставку.

18 квітня в Слідчому комітеті заявили, що міська прокуратура не включала «Зимову вишню» до плану перевірок «за вказівкою вищого керівництва».