Через вибух поблизу урядової будівлі в Кабулі є загиблі та поранені

Щонайменше 7 людей загинули і ще 15 людей зазнали поранень через скоєний бойовиком-смертником вибух у афганській столиці Кабулі. За офіційними даними, вибух прогримів 15 липня біля будівлі Міністерства відновлення і розвитку сільських районів Афганістану. Повідомляється, що жертвами стали як мирні жителі, так і представники сил безпеки. У міністерстві, яке атакував нападник, повідомили, що він вчинив вибух біля воріт установи у час, коли її співробітники якраз покидали будівлю.

Ніхто поки не взяв на себе відповідальності за напад.

Днями, 11 червня, через напад під тим же міністерством, 13 людей загинули і близько 30 були поранені. Тоді відповідальність за ці дії взяло на себе екстремістське угруповання «Ісламська держава».

Раніше сьогодні в ООН повідомили, що кількість мирних жителів, загиблих в Афганістані за першу половину року, досягла рекордних показників за період із 2009-го. За даними організації, за півроку тут загинули 1692 людини.