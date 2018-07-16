МОЗ внесло зміни в порядок вибору лікаря первинної допомоги

Міністерство охорони здоров’я України внесло зміни до порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, повідомляє відомство у Facebook.

Там зазначають, що відтепер лікар або реєстратор більше не зобов’язані виготовляти і зберігати копії документів, які надає пацієнт.

Під час підписання декларацій громадяни мають показати тільки один із документів, що посвідчують особу, і документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків.

2 квітня в Україні стартувала кампанія з вибору лікаря, який надає первинну допомогу. Лікаря можна обрати в будь-якому медзакладі, незалежно від місця прописки чи проживання, проте цей медзаклад має бути приєднаним до системи «Електронне здоров’я».

У червні в.о. міністра охорона здоров'я Уляна Супрун повідомила, що понад вісім мільйонів українців підписали декларації з лікарями.

Раніше МОЗ у своїх рекомендаціях зауважувало, що один лікар може обслуговувати максимум дві тисячі пацієнтів, але можуть бути і виняткові ситуації.

Крім безпосереднього обстеження і лікування, лікарі первинної ланки в разі необхідності будуть також видавати направлення до вузькопрофільних спеціалістів, виписувати рецепти на ліки і будь-які медичні довідки (наприклад, до басейну).