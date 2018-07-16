Четверо гірників загинули через вибух на шахті в Грузії

Міністерство внутрішніх справ Грузії повідомляє про загибель чотирьох гірників і поранення ще шістьох внаслідок руйнування даху тунелю в шахті.

За повідомленням, це сталося 16 липня на вугільній шахті імені Мінделі у Ткібулі, приблизно за 200 кілометрів на захід від столиці Грузії, Тбілісі.

У міністерстві повідомили, що причиною трагедії, ймовірно, став вибух метану.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, це не перший інцидент на цій шахті. У квітні тут загинули шестеро і були поранені троє гірників.