З Україною навколо закону про освіту триває «серйозний конфлікт» – МЗС Угорщини

Відсутність на минулотижневому саміті НАТО засідання Комісії Україна-НАТО на рівні лідерів альянсу є результатом блокування Угорщини, бо Київ «нічого не зробив» для змін до пункту про мову закону про освіту, заявив Радіо Свобода у Брюсселі угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто.

«Ми маємо щодо цього серйозний конфлікт, бо Україна абсолютно нічого не зробила у сенсі очікувань і Венеційської комісії, і Європейського союзу. Ми продовжуємо з ними переговори, однак нічого не було зроблено, маючи майже вісім місяців для того, щоб привести (закон про освіту – ред.) у відповідність до міжнародних очікувань», – заявив Сійярто по завершенні засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС.

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Він висловив сподівання, що Україна таки внесе зміни до «мовного пункту» у майбутньому, бо Будапешт «має чіткі очікування, що Україна відповість на вимоги венеціанської комісії та ЄС.

«Інакше ми не підтримуватимемо їхнього просування в бік Євросоюзу та євроатлантичного напрямку», – каже угорський міністр.

Сійярто пояснив, що саме через блокування Угорщини і до саміту НАТО у Брюсселі, і на самій зустрічі не було проведено засідання комісії Україна-НАТО.

«Ми вирішили блокувати всі засідання Комісії Україна-НАТО на рівні послів і міністрів. Саме тому не було й запланованого саміту Україна-НАТО під час зустрічей лідерів минулого тижня», – зауважує Сійярто.

Угорщина блокує зустрічі в рамках співпраці України з ЄС і НАТО через ухвалений Києвом закон про освіту, який набрав чинності 28 вересня 2017 року.

Офіційний Будапешт побачив порушення прав угорської меншини (в Україні угорці живуть компактно переважно у Берегівському районі Закарпаття – ред.) у нормі закону щодо обов’язкового отримання освіти державною мовою. Офіційний Київ ці звинувачення відкидає.