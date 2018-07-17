«Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди з Одеси у липні

Компанія «Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди з Одеси до Києва і Львова в липні. Про це на своїй сторінці у Facebook написав виконувач обов’язки голови правління компанії Євген Кравцов.

Поїзд № 228/227 Одеса – Львів здійснить рейси з Одеси 21 та 23 липня, а зі Львова поїзд вирушить 22 та 24 липня.

Поїзд № 221/222 Київ – Одеса відправиться з Києва 21, 22 та 23 липня о 13:22 та прибуде до Одеси о 23:08, а з Одеси поїзд вирушить 21, 22 та 23 липня о 23:48 та прибуде до Києва о 09:16.

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Після анексії Росією Криму серед туристів набувають популярності чорноморські курорти Одеської області. Відповідно підвищується попит на залізничні перевезення в одеському напрямку.