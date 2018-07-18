Луценко доручив відкрити кримінальне провадження через події під САП

Генеральний прокурор України Юрій Луценко доручив прокуратурі Києва переглянути кваліфікацію вчорашнього інциденту біля будівлі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і зареєструвати кримінальне провадження.

«Вважаю, що час припинити ватну традицію використовувати зеленку проти опонентів. Це не тільки небезпечно для здоров’я, має ознаки кримінального правопорушення, але й підло», – написав Луценко 18 липня у Facebook.

Вранці 17 липня біля будівлі САП голову «Центру протидії корупції» Віталія Шабуніна, який разом з іншими активістами вимагав відставки керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького, невідомі облили зеленкою і закидали тортами. Як повідомляв кореспондент Радіо Свобода, після цього Шабуніну знадобилася допомога медиків, зеленка потрапила йому в очі. У САП засудили насильство і закликали провести розслідування.

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Пізніше невідомі увірвалися до будівлі Національного антикорупційного бюро. За даними поліції, яка відкрила справу про хуліганство, після прибуття до будівлі НАБУ правоохоронці виявили, що на місці перебувають близько 30 людей – частина з них зайшла до приймальні громадян НАБУ, пошкодивши при цьому вхідні двері, також пошкодили фарбою зовнішні ролети будівлі і камери відеоспостереження.