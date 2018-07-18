Посли ЄС схвалили санкції щодо причетних до спорудження Керченського мосту – Порошенко

Посли держав-членів Євросоюзу схвалили рішення щодо запровадження індивідуальних санкцій проти шести осіб, причетних до незаконного будівництва Керченського мосту, повідомив президент України Петро Порошенко у Facebook.

«Добрі новини з Брюсселя! У розвиток наших домовленостей на саміті Україна-ЄС посли держав-членів ЄС схвалили рішення щодо запровадження індивідуальних санкцій проти 6 осіб, причетних до незаконного будівництва Керченського мосту», – зазначив глава української держави.

Порошенко подякував союзникам за солідарність і підтримку України у протидії російському агресору та наголосив, що це рішення свідчить про невідворотність покарання для будь-яких фізичних чи юридичних осіб, які мали, мають або будуть мати відношення до дій, пов’язаних зі спробою анексії та тимчасової окупації українського Криму.

Рада Євросоюзу 18 червня продовжила на рік санкції щодо Росії через незаконну анексію українського Криму та Севастополя.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін після цього зауважив, що «важливо внести до списку відповідальних за будівництво Керченського мосту»​.

Читайте також: Прокуратура АРК перевіряє європейські компанії на причетність до будівництва Керченського мосту

15 травня відбулася церемонія відкриття автодорожньої частини Керченського мосту, який з’єднує Росію з анексованим нею Кримом. У заході взяв участь президент Росії Володимир Путін.

Про необхідність побудувати перехід через Керченську протоку президент Путін заявив відразу ж після анексії Криму – в березні 2014 року. Побудувати міст обіцяли до 2018 року, здати в експлуатацію – влітку 2019 року.

Українська сторона вийшла з договору з Росією про будівництво моста в 2014 році – після анексії Криму.

У квітні 2018 року в Мінінфраструктури заявили, що готують список санкцій для компаній – будівельників Керченського мосту.