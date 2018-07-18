До кінця доби грози та шквали охоплять майже всю Україну – ДСНС

До кінця доби 18 липня на більшій частині території України очікуються грози та шквали, попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій із посиланням на Укргідрометцентр.

«До кінця доби 18 липня в Україні, крім Рівненської, Житомирської та Чернігівської областей, грози, у центральних та південних областях місцями шквали 15-20 метрів за секунду», – йдеться у повідомленні рятувальників.

Дощі з грозами у найближчі кілька днів спричинив циклон, який завис над Україною, повідомляла синоптик Наталка Діденко.

«18 липня у більшості областей пройдуть дощі. Місцями дощі переходитимуть у зливи, супроводжуватимуться грозами, шквалами і подекуди навіть градом», – вказувала вона.

З 26 липня Наталка Діденко прогнозує у Києві спеку.