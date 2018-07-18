Британія стурбована вторгненням невідомих у будівлю НАБУ

Британія стурбована нападами на громадських активістів біля будівлі САП і вторгненням у будівлю НАБУ.

«Стурбовані вчорашніми нападами на громадських активістів біля САП та силовим вторгненням у будівлю @nab_ukr і пошкодженням майна. Право на протест має реалізовуватися мирно, без залякування та в рамках закону. Якщо так не відбувається, поліція має захищати правопорядок», – йдеться у повідомленні посольства Британії в Україні.

17 липня біля будівлі НАБУ відбувався протест. Як заявили в бюро, під час акції протесту «організована група тітушок» увірвалася до будівлі НАБУ – ці люди виламали двері, увірвалися у хол бюро. Національне антикорупційне бюро України припускає, що вторгнення групи невідомих в приміщення бюро є «свідомою, спланованою і організованою провокацією» з боку представників певних політичних сил.

Поліція за фактом подій біля НАБУ відкрила кримінальне провадження за статтею «хуліганство».

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Крім того, 17 липня під стінами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яка розташована в приміщенні Генпрокуратури, зранку відбулися одночасно три мітинги. Вимагали звільнення Назара Холодницького і Артема Ситника, притягнення до кримінальної відповідальності Петра Порошенка, зниження тарифів на транспорт та зниження цін на продуктів.

Біля будівлі САП голову «Центру протидії корупції» Віталія Шабуніна, який разом з іншими активістами вимагав відставки керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького, невідомі облили зеленкою і закидали тортами.

Відповідно до законодавства, НАБУ, серед іншого, є підслідним президент України, повноваження якого припинені. САП здійснює нагляд за дотриманням законів під час проведення розслідування НАБУ, а також підтримання обвинувачення в цих провадженнях.