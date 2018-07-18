ЄС: Косово виконало всі умови для надання безвізового режиму

Європейська комісія заявляє, що Косово виконало всі необхідні умови для отримання безвізового режиму з Європейським союзом.

Проте пропозицію про лібералізацію візового режиму для Косово спочатку мають схвалити Європарламент та Рада Європи, де кілька країн-членів ЄС залишаються скептиками.

Європейська комісія 18 липня зазначила, що Приштина виконала останні дві умови – посилення боротьби з корупцією та організованою злочинністю, а також схвалення угоди про демаркацію кордонів з Чорногорією.

Комісар ЄС з питань міграції, внутрішніх справ та громадянства Дімітріс Аврамопулос заявив журналістам, що 18 липня Косово «зробило значний прогрес протягом останніх двох років для виконання двох інших вимог щодо лібералізації візового режиму».

Президент Косова Хашим Тачі привітав це, заявивши, що «для Косова почався крах останньої ізоляційної стіни».

Комісія ЄС надала умовну рекомендацію для Косово в квітні 2016 року спільно з Грузією та Україною. Грузія та Україна отримали безвізовий режим з ЄС у 2017 році.

Косово є єдиною країною, яка не є членом ЄС на Західних Балканах, яка ще не отримала безвізового статусу з ЄС.