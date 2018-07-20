Трамп: я буду «найгіршим ворогом» Путіна, якщо відносини США та Росії не налагодяться

Президент США Дональд Трамп заявив, що буде «найгіршим ворогом» президента Росії Володимира Путіна, якщо відносини США та Росії не налагодяться.

В інтерв’ю телеканалу CNBC, яке буде оприлюднене 20 липня, Трамп нагадав, що США висилали десятки російських дипломатів, а також про запровадження санкцій проти російських громадян та компаній.

Водночас президент сказав, що «поладнати з президентом Путіним, поладнати з Росією – це позитив, а не негатив».

16 липня президент США Дональд Трамп зустрівся в фінському Гельсінкі зі своїм російським колегою Володимиром Путіним.

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Саме після цієї прес-конференції Трампа почали різко критикувати, оскільки президент США на ній заявив, що однаково довіряє американським спецслужбам і президентові Росії Путіну, а також сумнівається у висновках про те, що Росія втручалася у вибори в США.

Згодом Трамп сказав, що обмовився, маючи на увазі, що він не сумнівається у цих висновках.

На тлі критики в пресі і з боку американських політиків Трамп назвав свою зустріч із російським президентом Володимиром Путіним «великим успіхом» і пообіцяв «великі результати» за її підсумками.

19 липня в Білому домі заявили, що Трамп ініціює проведення восени нової зустрічі з Путіним. За словами речниці Білого дому Сари Сандерс, Трамп попросив радника з питань нацбезпеки Джона Болтона запросити Путіна до Вашингтона.