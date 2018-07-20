«Дніпроазот» відновлює виробництво рідкого хлору, який використовують для знезараження води

Підприємство «Дніпроазот», що у Кам’янському на Дніпропетровщині, і яке зупинило свою роботу на в середині червня, відновлює виробництво рідкого хлору. Про це Радіо Свобода підтвердили 20 липня на підприємстві.

За даними підприємства, наразі триває запуск зупинених потужностей хлорної групи цехів. Про відновлення роботи цехів аміачної групи, продукція яких складала 90% в загальному обсязі продукції підприємства, поки не йдеться.

За інформацією з підприємства, перша продукція цехів хлорної групи очікується найближчим часом, за відсутності технічних проблем, не виключено, що на другу робочу добу.

Між тим, у СБУ в п’ятницю повідомили, що розпочали перевірку дій посадових осіб «Дніпроазоту», які «призвели до створення дефіциту рідкого хлору – основного реагенту для безперебійного забезпечення населення питною водою», що могло призвести до «порушення нормального функціонування об’єктів життєзабезпечення населення та небезпеки для здоров’я людей». СБУ також заявила, що перевіряє обґрунтованість «збільшення у декілька разів вартості реагенту на шляху від виробника до кінцевого споживача».

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Минулого тижня «Асоціація водоканалів України» заявила, що через зупинку заводу «Дніпроазот» на водоканалах «виникла складна ситуація з знезараженням питної води». За даними Асоціації, на деяких підприємствах галузі залишків хлору залишилося від тижня до 20 діб.

У середині червня на Дніпропетровщині на невизначений час зупинив роботу потужний хімічний завод АТ «Дніпроазот» у Кам’янському, який українські ЗМІ пов’язують з колом бізнес-інтересів бізнесмена Ігоря Коломойського. Як пояснив тоді Радіо Свобода голова правління підприємства Сергій Сідоров, завод, який упродовж 80 років був провідним постачальником міндобрив і виробником дезінфектантів для питної води в Україні, вимушений зупинити роботу через здорожчання природного газу, який є сировиною для виробництва і складає близько 80% у вартості продукції.

19 липня «Дніпроазот» заявив про готовність відновити виробництво рідкого хлору, який використовується для знезараження питної води в Україні і єдиним виробником якого є це підприємство.

Перед цим на підприємстві заявляли, що готові відновити роботу лише за умови підвищення ціни на рідкий хлор, що обумовлено зростанням ціни на газ. В Антимонопольному комітеті заявили, що компанія може підвищити ціни на рідкий хлор, оскільки на них відсутнє державне регулювання.