Зубко: попри відновлення виробництва в Україні, йдуть поставки хлору з Румунії

Віце-прем’єр-міністр, міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко заявляє, що, попри відновлення виробництва в Україні, паралельно йдуть поставки хлору з Румунії.

За його словами, влада продовжує працювати над інструментами, які «унеможливлять будь-який вплив на системи забезпечення життєдіяльності».

«Сьогодні під час засідання комісії ДСНС було розглянуто питання відповідальності керівників органів місцевого самоврядування і керівників приватних та комунальних підприємств за ефективну і безперебійну роботу критичної інфраструктури», – написав він на своїй сторінці в Facebook.

20 липня підприємство «Дніпроазот», яке зупинило свою роботу на в середині червня, заявило про відновлення виробництва рідкого хлору.

Крім того, СБУ 20 липня повідомила про перевірку дій посадових осіб «Дніпроазоту», які «призвели до створення дефіциту рідкого хлору – основного реагенту для безперебійного забезпечення населення питною водою», що могло призвести до «порушення нормального функціонування об’єктів життєзабезпечення населення та небезпеки для здоров’я людей».

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Минулого тижня «Асоціація водоканалів України» заявила, що через зупинку заводу «Дніпроазот» на водоканалах «виникла складна ситуація з знезараженням питної води». За даними Асоціації, на деяких підприємствах галузі залишків хлору залишилося від тижня до 20 діб.

У середині червня на Дніпропетровщині на невизначений час зупинив роботуп отужний хімічний завод АТ «Дніпроазот» у Кам’янському, який українські ЗМІ пов’язують з колом бізнес-інтересів бізнесмена Ігоря Коломойського. Як пояснив тоді Радіо Свобода голова правління підприємства Сергій Сідоров, завод, який упродовж 80 років був провідним постачальником міндобрив і виробником дезінфектантів для питної води в Україні, вимушений зупинити роботу через подорожчання природного газу, який є сировиною для виробництва і складає близько 80% у вартості продукції.

У липні в «Дніпроазоті» заявили, що готові відновити роботу лише за умови підвищення ціни на рідкий хлор, що обумовлено зростанням ціни на газ. В Антимонопольному комітеті заявили, що компанія може підвищити ціни на рідкий хлор, оскільки на них відсутнє державне регулювання.