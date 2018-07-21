Порошенко підписав закони про співпрацю з Нідерландами у справі MH17

Президент України Петро Порошенко підписав ухвалені раніше Верховною Радою закони щодо міжнародного правового співробітництва з Нідерландами у справі катастрофи рейсу МН17 на Донбасі в липні 2014 року, повідомляє 21 липня офіційний сайт голови української держави.

«Ратифікація угоди та імплементація її положень у національне законодавство забезпечує співробітництво між компетентними органами обох держав, визначає порядок та особливості виконання окремих процесуальних дій у рамках угоди з метою здійснення ефективного кримінального переслідування і засудження осіб, причетних до збиття літака, у рамках судової системи Нідерландів», – зазначає прес-служба президента.

Зокрема йдеться про особливості передання Україною до Нідерландів кримінального провадження, виконання запиту компетентного органу Нідерландів про забезпечення участі особи як обвинуваченого у судовому провадженні на території Нідерландів у режимі відеоконференції, виконання запиту компетентного органу Нідерландів про допит свідка або експерта у режимі відео-конференції.

Угоду між Україною та Королівством Нідерландів про міжнародне правове співробітництво щодо злочинів, пов’язаних зі збиттям літака рейсу МН17, було підписано 7 липня 2017 року в Таллінні, нагадує сайт президента.

Читайте також: США, як і раніше, вважають Росію відповідальною за катастрофу MH17 – Держдепартамент

Літак «Боїнг» авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам (Нідерланди) – Куала-Лумпур (Малайзія), був збитий у небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей, які перебували на борту. Більшість загиблих (196 людей) – громадяни Нідерландів.

Розслідування обставин трагедії проводить Спільна слідча група під керівництвом Нідерландів, Австралії, Бельгії, Малайзії та України.