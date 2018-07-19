США, як і раніше, вважають Росію відповідальною за катастрофу MH17 – Держдепартамент

США продовжують дотримуватися позиції, що Росія відповідальна за катастрофу малайзійського літака рейсу MH17, збитого в небі над Донбасом влітку 2014 року, заявляє Державний департамент США.

«Звичайно, це так. Уряд Сполучених Штатів вже давно заявляє, що Росія, без сумніву, відповідальна за збиття MH17… Ми дотримуємося цих заяв», – заявила речниця Держдепартаменту Гізер Науерт 18 липня у відповідь на запитання журналістів, чи покладає Вашингтон відповідальність на Росію.

Також вона нагадала про оприлюднену цього тижня заяву міністрів закордонних справ країн «Групи семи», в якій міститься заклик до Росії співпрацювати зі слідством.

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Літак «Боїнг» авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам (Нідерланди) – Куала-Лумпур (Малайзія), був збитий у небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей, які перебували на борту. Більшість загиблих (196 людей) – громадяни Нідерландів.

Розслідування обставин трагедії проводить Спільна слідча група під керівництвом Нідерландів, Австралії, Бельгії, Малайзії та України.

Наприкінці травня міжнародна Спільна слідча група, в яку входять представники п’яти країн, опублікувала проміжну доповідь про катастрофу, з якої випливає, що «Боїнг» 17 липня 2014 року був збитий з установки «Бук», що належала 53-й зенітно-ракетній бригаді російської армії. Група Bellingcat незабаром опублікувала розслідування, в якому йшлося, що до транспортування «Бука» на Донбас, імовірно, причетний офіцер ГРУ Генштабу Збройних сил Росії Олег Іванников.

У Москві з висновками слідства не згодні і стверджують, що воно ігнорує інформацію, надану російською стороною. У російських ЗМІ і заявах офіційних осіб називалися різні версії катастрофи, в якій звинувачували, зокрема, українських військових, проте в ході слідства вони не знайшли підтвердження.