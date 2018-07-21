У Москві активісти вивісили банер на підтримку Сенцова

У Москві поряд з будівлею уряду Росії вивісили банер на підтримку українського режисера Олега Сенцова, повідомляє російська служба Радіо Свобода.Акцію провели активісти московського відділення «Відкритої Росії» із вимогою звільнити усіх політв’язнів.

Засуджений в Росії український режисер Олег Сенцов 14 травня оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, які перебувають у російських в’язницях.

Нещодавно російська радіостанція «Ехо Москви» оприлюднила листа матері Олега Сенцова, в якому вона просить президента Росії Володимира Путіна помилувати її сина. Пізніше адвокат Ольга Дінзе підтвердила цю інформацію.

Активісти в Україні і по всьому світу продовжують вимагати від Росії і її президента Володимира Путіна звільнити незаконно утримуваних українців. Акції проходять у різних країнах і на різних континентах під гаслами #FreeOlegSentsov і #SaveOlegSentsov.

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Яґланд подав офіційне прохання до президента Росії Володимира Путіна помилувати Олега Сенцова.

Європейський парламент закликав Росію негайно звільнити всіх українських політичних бранців, які були незаконно затримані, заарештовані й ув’язнені.

Українська «Медійна ініціатива за права людини» нараховує понад 70 громадян України, переслідуваних у Росії та анексованому нею Криму з політичних мотивів.

Російський правозахисний центр «Меморіал» станом на зараз нараховує у Росії загалом 49 політв’язнів (серед них є українці), а також 108 переслідуваних за релігію осіб. Окрім того, представники центру зафіксували 38 випадків переслідувань без позбавлення волі та 80 ймовірних випадків переслідувань з політичних мотивів, які не увійшли до списків за критеріями організації.