Британія може відмовитися від виплат ЄС за Brexit – міністр

Велика Британія може відмовитися від виплати Євросоюзу платежів, пов’язаних із виходом країни з ЄС, якщо на переговорах щодо так званого Brexit сторонам не вдасться досягти взаємоприйнятної торгової угоди. Про це заявив британський міністр у справах Brexit Домінік Рааб, повідомляє The Sunday Telegraph.

За його словами, відсутність домовленостей має передбачати і відсутність зобов’язань. «Не можна, щоб одна сторона виконувала умови, а інша цього не робила», – сказав міністр.

Прем’єр-міністр Британії Тереза Мей раніше давала зрозуміти, що Лондон не проти сплатити витрати, пов’язані з виходом з ЄС, які оцінюються приблизно в 39 мільярдів фунтів (близько 50 мільярдів доларів).

План Терези Мей, схвалений членами її кабінету, передбачає, що Британія буде прагнути до домовленості з ЄС про збереження митного союзу. Водночас переговори між Лондоном і Брюсселем йдуть складно, і спостерігачі не виключають, що до 29 березня 2019 року – планованого дня виходу Британії з ЄС – домовленості не досягнуть.

Один із варіантів розвитку подій в даному випадку – повернення торгівлі між Британією і Євросоюзом до правил СОТ, що означає введення мит на низку товарів і послуг й інші обмеження.

Референдум про вихід Великої Британії з Євросоюзу пройшов влітку 2016 року. На підтримку так званого «Брекзиту» висловилися 52 відсотки британців. Переговори про умови виходу тривають від червня 2017 року. Формальний вихід Британії з ЄС призначено на 29 березня 2019 року.