У «Жулянах» через «георгіївську стрічку» прикордонники не пропустили росіянина – ДПС

В аеропорту «Жуляни» в Києві 16 листопада через «георгіївську стрічку», прикріплену до ручки чемодана, прикордонники не пропустили на територію України росіянина, йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби 17 листопада.

«У пункті пропуску «Жуляни» під час здійснення прикордонного контролю авіарейсу із Білорусі прикордонним нарядом було виявлено валізу, на ручці якої містилася антиукраїнська символіка, а саме – «георгіївська стрічка». Згодом було встановлено і власника валізи. Ним виявився громадянин Російської Федерації, який прибув в Україну з приватним візитом, мав зворотній квиток та достатнє грошове забезпечення. Однак символіка, з якою їхав росіянин, заборонена в Україні. Тому особі відмовлено в перетині державного кордону та заборонено в’їзд в Україну терміном на 3 роки», – повідомляють прикордонники.

12 червня 2017 року президент України Петро Порошенко підписав закон про заборону «георгіївської стрічки» в Україні.

У Кодексі про адміністративні правопорушення за носіння або демонстрацію стрічки передбачене покарання – штраф у розмірі 50-150 неоподатковуваних мінімумів доходів (850 – 2550 гривень) із конфіскацією стрічки. Якщо закон порушують вдруге, то штраф – від 150 до 300 неоподатковуваних мінімумів (2550 – 5100 гривень), або передбачений арешт до 15 діб. Неоподатковуваний мінімум доходів громадян становить 17 гривень.

Із 2014 року «георгіївську стрічку» використовують підтримувані Росією бойовики на Донбасі.