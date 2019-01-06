Муфтій України від імені мусульман привітав православних християн з отриманням томосу

Муфтій Духовного управління мусульман України Саїд Ісмагілов привітав православних християн з отриманням томосу про автокефалію помісної Православної церкви України.

Про це він написав у на своїй сторінці у Facebook.

«Від імені мусульман України, вітаю православних християн з отриманням Томосу про автокефалію Української Помісної Православної Церкви! Ця подія вже увійшла в історію України як великий крок з розбудови не лише незалежної та всесвітньо визнаної Православної Церкви, але і як великий крок по розбудові та зміцненню незалежної Української Держави», – зазначив Ісмагілов.

Муфтій наголосив, що саме в століття Соборності України, українська нація здобула один з найпотужніших духовних чинників, що забезпечуватиме та охоронятиме справжню незалежність України – помісну православну церкву.

Вселенський патріарх Варфоломій, 6 січня, урочисто вручив томос про автокефалію главі Православної церкви України митрополиту Епіфанію.

Це відбулося у соборі святого Георгія Переможця у Стамбулі, що є резиденцією Константинопольського патріарха. І здійснено в рамках урочистого богослужіння, в якому взяв участь і президент України Петро Порошенко.

Напередодні, 5 січня в Стамбулі відбулося офіційне підписання томосу Вселенським патріархом.

Вселенський патріархат благословив створення єдиної канонічної автокефальної помісної Православної церкви в Україні (ПЦУ), незалежної від Російської православної церкви, що відбулося на об’єднавчому соборі в Києві 15 грудня.

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