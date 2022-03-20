У Києві відновлюють роботу ринки та ярмарки – КМДА

Ніч проти 20 березня в Києві пройшла спокійно, інфраструктура та заклади працюють, також відновлюють роботу ринки, повідомила Київська міська державна адміністрація.

«Відновлюють роботу мініярмарки та столичні ринки», – йдеться в повідомленні.

За даними КМДА, в місті працюють комунальники, транспорт, медики та рятувальники, надаються комунальні послуги. Також працюють продовольчі та зоомагазини, аптеки, банки, заправки, автосервіси.

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Міська влада нагадує, що для сполучення через Дніпро працюють Північний та Дарницький мости, продовжує роботу гуманітарний штаб.

Вранці 17 березня в Києва завершилася комендантська година, яка діяла з вечора 15 березня.

Масштабна війна Росії проти України триває 25-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України». І хоча Україна та Захід заявляють про суттєві втрати РФ у війні проти України, Росія називає значно менші цифри. Cвої дані Міноборони Росії оприлюднило один раз, 2 березня, визнавши втрату 498 солдатів.