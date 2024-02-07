Атака РФ на Київ: кількість постраждалих зросла

Після російської атаки у Голосіївському районі Києва госпіталізували троє людей, повідомив мер міста Віталій Кличко.

«Загалом у столиці внаслідок ворожої атаки наразі шестеро постраждалих. Троє в Дніпровському районі, двох із них госпіталізували. Та трьох доправили до лікарні з Голосіївського району», – написав він у телеграмі.

За його словами, медики працюють біля будинку, де сталося загоряння внаслідок російської атаки.



Київська міська військова адміністрація додає, що, окрім багатоповерхівки, у Голосіївському районі сталася пожежа на станції технічного обслуговування. Також загорілися припарковані автомобілі.



У Дніпровському районі постраждали двоє людей, пошкоджені електромережі. Також місцева влада повідомила, що на лівому березі Києва пошкоджена магістраль теплопостачання.

Близько 6:00 7 лютого у всіх регіонах України оголосили повітряну тривогу. ЗСУ повідомляли про рух кількох груп ракет. Місцева влада поінформувала про удари по Харкову, Миколаєву та Дрогобичу на Львівщині. У Миколаєві внаслідок атаки загинула людина.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що з початку року Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.