Справа в антикорупційних органах жодним чином не стосується голови ВР – речник Парубія

Речник голови Верховної Ради Андрій Ковальов повідомив, що кримінальне провадження стосовно Андрія Парубія, про яке напередодні повідомляли ЗМІ, жодним чином не стосується спікера українського парламенту.

«Голова Верховної Ради сьогодні невідкладно ініціював проведення допиту по цьому кримінальному провадженню і прибув на зустріч до прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, який веде цю справу. Під час допиту було з’ясовано, що справа порушена за заявою колишнього працівника Апарату ВРУ і вона жодним чином не стосується голови ВРУ Андрія Парубія.

Звільнений працівник апарату ВР у своїй заяві стверджує, що підрозділ Апарату ВРУ, який був утворений у 2002 році, створювався незаконно. Підкреслю, йдеться про 2002 рік. Андрій Парубій немає відношення до створення жодних підрозділів Верховної Ради України, зокрема і у 2002 році», – повідомив речник Парубія на сторінці у Facebook.

Ковальов заявив, що повідомлення про справу щодо Парубія в антикорупційних органах є «прикладом інформаційної атаки» на спікера парламенту.

«Це все не більше, ніж інформаційний фейк», – додав Андрій Ковальов.

7 травня прес-служба НАБУ в коментарі агентству УНІАН повідомила, що бюро, за рішенням суду, відкрило кримінальне провадження стосовно голови Верховної Ради Андрія Парубія за статтями про зловживання владою, службовим становищем та нецільовим використанням бюджетних коштів. Про які саме дії Андрія Парубія не повідомлялося.

17 квітня речник голови Верховної Ради Андрій Ковальов заявив, що екс-співробітник одного з підрозділів апарату парламенту намагається втягнути Парубія в судовий спір, який спікера ніяк не стосується.